Нашоукраїнця викликали в СБУ

Сьогодні екс-мера Могилів-Подільського Вінницької області, члена політради партії «Наша Україна» Михайла САВОЛЮКА викликали в Управління СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, за словами М.САВОЛЮКА, працівники СБУ натякнули на його надмірно активну політичну діяльність і повідомили про те, що він повинен прибути в понеділок у вінницьке обласне управління Служби безпеки України як свідок, не пояснивши, у якій справі.

«Співробітники СБУ навіть не розказали, у якій справі я проходжу як свідок. Крім того додали, що я мушу з’явитися в управління з адвокатами», - повідомив М.САВОЛЮК.

На його переконання, приводом для виклику до СБУ стала організація партією «Наша Україна» акції «Ціни злітають до небес!», під час якої «нашоукраїнці» біля облдержадміністрацій протестували проти незаконного підвищення цін на продукти і послуги масового споживання.

«На жаль, ця ситуація є прикладом того, що спецслужби перетворилися на маріонетку влади, яка діє за її політичними забаганками, - відзначив М.САВОЛЮК. - Це ще один приклад політичного тиску, адже владі не подобаються протести громадськості. Однак це чи не єдиний метод боротьби проти антинародних рішень теперішньої влади».