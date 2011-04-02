Янукович ветував закон про обов’язок батька забрати дитину з пологового будинку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону «Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу щодо обов'язку батька забрати дитину з пологового будинку».

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, В.ЯНУКОВИЧ повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України щодо обов'язку батька забрати дитину з пологового будинку», зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, закон, яким батька зобов’язано забрати дитину з пологового будинку, якщо цього не зробила мати, Верховна Рада ухвалила 15 березня.

Зокрема, документом встановлювалося, що батько дитини, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, батьківство якого встановлено згідно із законодавством, зобов’язаний забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробила мати дитини.

Відповідно до закону, у разі, якщо батько дитини не перебуває у шлюбі, він набуває статусу одинокого батька.