У МЗС пояснюють: дипломату не сподобалося обслуговування в літаку

Міністерство закордонних справ України підтверджує, що у московському аеропорту «Шереметьєво» 4 квітня стався інцидент між працівником центрального апарату МЗС України Володимиром КОНОВАЛОВИМ і стюардесою рейсу SU542 “Ханой – Москва” Іриною ЩЕРБАКОВОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Ми уважно проаналізували ситуацію, яка була викликана тим, що нашому співробітнику не сподобався рівень обслуговування в літаку, в результаті чого виникла перепалка», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, В.КОНОВАЛОВ уже повернувся до Києва. Вчора відбулася його телефонна розмова з І.ЩЕРБАКОВОЮ. Він приніс їй вибачення за інцидент, який виник на борту літака.

«Враховуючи традиційну вимогливість до дій українських дипломатів, Володимиру КОНОВАЛОВУ було винесено усну догану. Таким чином, ми вважаємо даний інцидент вичерпаним», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

В.КОНОВАЛОВ перебував у відрядженні.