Губернатор Київщини обмежив доступ людей у ліси

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК через високу пожежну небезпеку видав розпорядження щодо обмеження доступу людей у лісові масиви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у місті Іванків Київської області, де перебуває з робочою поїздкою.

«Вчора я підписав розпорядження щодо введення обмеженого доступу людей і транспорту у ліси, лісопосадки, місця залягання торфу через високу пожежонебезпеку», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, підкресливши при цьому, що через відсутність дощів в області лише минулого тижня сталося понад 100 лісових пожеж.

На виконання цього розпорядження, за його словами, створено спеціальні оперативні штаби, до яких увійшли представники МВС, МНС, лісових господарств, загальною кількістю понад 1 тис. осіб, які здійснюватимуть відповідний контроль.

«Сьогодні легше у 10 разів попередити пожежі, ніж їх потім гасити та відшкодовувати збитки», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, додавши при цьому, що його розпорядження діятиме «доти, доки не піде трава і не підуть дощі».