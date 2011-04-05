У четвер, 7 квітня, з 19.00 до 21.00 у конференц-залі УНІАН (м. Київ, вул. Хрещатик, 4) в рамках Лабораторії “Зроби себе сам” відбудеться експертна дискусія “Як зробити своє ім`я брендом”.

Організатори дискусії - УНІАН та Студія управління часом “BogushTime”.

Взяти участь у дискусії як експерти запрошені:

бізнес-тренер, засновник та власник Студії управління часом BogushTime Людмила БОГУШ (модератор зустрічі)

автор бестселерів «Стратегії геніїв» Валентин БАДРАК

мандрівник та письменник Максим КІДРУК

політичний радник Олена СИБІРЯКОВА.

Як повідомив головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, “тему засідання та його формат нам було запропоновано керівником та власником Студії управління часом BogushTime Л.БОГУШ. При студії вже тривалий час діє дискусійний клуб “Міцний горішок”, на якому розмову ведуть експерти, але за ходом дискусії можуть стежити зацікавлені слухачі. Ідея здалась нам цікавою, вирішили провести експеримент, “вмонтувавши” дискусію в рамки роботи Лабораторії “Зроби себе сам” (проект, нагадаємо, стартував 1 березня цього року, детальніше дивіться сторінку “Семінари” на сайті УНІАН). Відтак, 12-те засідання клубу і відбудеться в УНІАН 7 квітня».

«До обговорення актуальної теми запрошено тих, хто досягнув значних успіхів у створенні відомих імен-брендів, хто може поділитися практичними порадами, як в сучасних умовах будувати особистий бренд, які “інгридієнти” бренду є найважливішими, в яких “пропорціях” та за якими технологіями їх варто “змішувати”, аби отримати результат”, - зауважив О.ХАРЧЕНКО.

Як розповіла Л.БОГУШ, «під час дискусії слухачі зможуть почути цікаві відповіді на важливі запитання. Чому, приміром, ми знаємо про Стіва ДЖОБСА, Аллу ПУГАЧОВУ, Андрія ШЕВЧЕНКА, братів КЛИЧКІВ, РУСЛАНУ чи Віктора ПІНЧУКА, інші ж люди з не менш яскравими талантами не є такими відомими та такими цікавими для нас, і ми не називаємо їх брендами? Що відіграє вирішальну роль у формуванні бренду? Що є гарантією успішного бренду - харизма та особисті таланти чи імідж та команда професіоналів? Які вони, складові особистості-бренду?”.

Якщо ви хотіли б стати слухачем, деталі та питання оплати – за телефоном (044) 223-24-93 та електронною поштою e-mail: pr@bogushtime.com (Юлія БОЙКО).