Сьогодні з’їзди НУ і БЮТ повторно анулюють свої списки

Сьогодні з’їзди «Нашої України» і БЮТ повторно анулюють свої виборчі списки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна» в Секретаріаті Президента.

В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що представники коаліції й надалі чинитимуть опір достроковому припиненню повноважень депутатів двох фракцій. Водночас він нагадав, що вчора на вимогу коаліції депутати БЮТ і «Нашої України» надали в Секретаріат парламенту не тільки заяви, а й повідомлення про свій вихід з фракції на ім’я головуючого на засіданні. Сьогодні цим фракціям залишається здійснити останній крок і провести з’їзди, на яких прийняти рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що такі з’їзди призначені на 14.00 суботи. «Безумовно, можуть бути різні думки з цього приводу. Але особисто я переконаний, що ми не маємо права збавляти той темп у реалізації ст. 82 Конституції, який ми взяли. Якщо ми подали заяву про вихід, письмове повідомлення головуючому, то сьогодні ми повинні прийняти остаточне рішення з’їздами про дострокове припинення повноважень народних депутатів України – членів фракцій. Безумовно, перед тим ще раз підтвердити рішення про скасування списку кандидатів у народні депутати», - сказав В.КИРИЛЕНКО. При цьому він висловив сподівання, що на цей раз відповідне рішення буде прийнято Центрвиборчкомом. «Після цього ми зможемо продемонструвати ВР, вірніше правлячій коаліції, яка налаштована працювати ще довго, що ВР є неповноважною. Думаю, що це буде виконанням з нашого боку п. 3 спільної заяви Президента, прем’єр-міністра і голови ВР про конституційні підстави припинення повноважень ВР згідно ст. 82, додав В.КИРИЛЕНКО.