Україна відкриє кордон для автомобілів «секонд-хенд» із ЄС?

Україна і Європейський Союз знайшли підхід до питання лібералізації імпорту до України автомобілів «секонд-хенд».

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Брюсселі повідомив 8 квітня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після завершення 16-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС.

«Що стосується автомобілів «секонд-хенд», тут ми формули знайшли. Щодо автомобілів, очевидно, це будуть норми, пов`язані із захистом, які дозволять в той чи інший момент фактично зупиняти той чи інший імпорт, який перебільшуватиме певний рівень. При цьому зрозуміло, що з нашого боку буде лібералізація доступу», - сказав він.

За словами заступника міністра, Україна пропонує схему, відповідно до якої в Україні одержать розвиток галузі, пов`язані з автомобільною промисловістю, зокрема, виробництво комплектуючих.

«Знаєте, можна лібералізувати все що завгодно, але крім всього цього, є обсяги виробництва, є робочі місця, і люди просто повинні елементарно одержати роботу, доходи тощо», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він відзначив, що при цьому не йдеться про примушення європейців інвестувати в розвиток такого виробництва.

«Інвестувати в цю галузь може хто завгодно, не одержуючи жодних привілеїв з боку держави, і вони дістають можливість доступу на європейський ринок. Ну, умовно кажучи, якщо ви до нас експортуєте автомобілів на 1 млрд. доларів на рік, то будьте ласкаві через якийсь час вийти на те, щоб на 100 млн. доларів комплектуючих вироблялось в Україні і купувалося в Україні», - сказав заступник міністра економіки.

За його словами, запропонована формула захищатиме не конкретних виробників, а галузі в цілому, зокрема, нові підприємства і підприємства малого і середнього бізнесу.

Як сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ, реалізація конкретних можливостей створення виробництв обговорюватиметься з окремими країнами - членами Євросоюзу і конкретними виробниками, а в угоді про зону вільної торгівлі будуть закріплені лише базові принципи.

«Головне – створити те середовище, яке стимулюватиме (інвестиції – УНІАН) і базові параметри якої будуть зафіксовані в угоді, щоб було спільне розуміння того, як ми рухаємося, з одного боку. З іншого боку, якщо сторони не виконують якихось своїх зобов`язань – ну, панове ми повинні мати в своїх руках інструменти, я не скажу, примушення до миру, але інструменти, щоб захищати так чи інакше наш ринок», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця цього року.