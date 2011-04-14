Довгий полетів у Швейцарію до Черновецького?
12:14, 14 квітня 2011Політика
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Депутатів просили не приходити на сесію
Сьогодні засідання Київради може не відбутися. За інформацією джерел в Київраді і "Борисполі", Олесь Довгий у вівторок нібито відлетів за кордон, в Швейцарію, щоб порадитися з мером Черновецьким як бути далі. Вчора пізно увечері депутатів Київради почали обдзвонювати співробітники секретаріату Київради і пропонувати їм на сесію не приходити, пише "Сєгодня". "Говорять, що нібито сесії не буде, але відмінити засідання може тільки Довгий", - дивувалися депутати.
"Була досягнута домовленість з Довгим про те, що він сам на засіданні подає у відставку. Але мабуть він ще на щось сподівається. І йому вигідно зірвати засідання", - говорить джерело в Київраді.
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