LB.ua з Одеси починає промо-тур по містах України

LB.ua починає промо-тур по містах України. Старт – 20 квітня в Одесі. 21 квітня - Миколаїв.

В Одесі вечір з журналістами видання – «За лаштунками української політики» - відбудеться в Будинку учених (Сабанєєв міст, 4) о 19:00.

У заході візьмуть участь:

шеф-редактор сайту LB.ua Соня КОШКІНА

спеціальний кореспондент LB.ua Тетяна ЧОРНОВІЛ

автор і ведучий програми «Знак оклику» (телеканал TBi), постійний автор LB.ua Артем ШЕВЧЕНКО.

Аналогічна зустріч в Миколаєві пройде 21 квітня о 16.30 у великому конференц-залі бізнес-центру "Олександрівський" (вул. Нікольська, 25). Окрім Соні КОШКІНОЇ, Тетяни ЧОРНОВІЛ та Артема ШЕВЧЕНКА, на зустріч з жителями Миколаєва прибуде також В’ячеслав ПІХОВШЕК.

Вхід вільний.

Телефони для довідок: (044) 230-49-62, 063-857-75-28.