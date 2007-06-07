Наша Україна, Самооборона і Правиця разом підуть на вибори

„Наша Україна”, „Народна самооборона” та „Українська правиця” створять єдиний виборчий блок для участі у парламентських виборах 30 вересня, .

Про це повідомив лідер „Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, слова якого цитує прес-служба “Нашої України”.

За словами В.КИРИЛЕНКА, сьогодні лідери трьох політичних сил досягли принципової згоди про утворення спільного виборчого блоку, спільну участь у виборах і входження до спільної фракції у новій Верховній Раді.

„Люди хочуть, щоб усі демократичні сили були разом, і рішення про створення спільного блоку є відповіддю на їхні справедливі очікування”, - заявив лідер „Нашої України”.