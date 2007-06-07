Луценко називає цілі помаранчевого мегаблоку

Попередня назва помаранчевого мегаблоку - Союз демократичних сил.

Про це повідомив лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО, коментуючи домовленості лідерів «Нашої України», «Народної самооборони» та «Української правиці» щодо спільної участі у дострокових парламентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що сьогодні відбулося остаточне погодження ключових принципів об’єднаної участі демократичних сил у дострокових виборах задля спільної перемоги.

«Перезавантаження, якого потребує Україна, ми розпочали з перезавантаження якості демократичних сил», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, об’єднання - «Наша Україна» - «Народна самооборона» - «Українська правиця» - це новий амбіційний проект об’єднаних демократів, які розраховують щонайменше на друге місце на виборах. “Цим кроком учасники об’єднання прагнуть відповісти на два ключових сподівання виборців: забезпечити національну єдність і зрозумілу політику демократичного, європейського розвитку”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, в угоді передбачено неприпустимість створення коаліції з представниками нинішньої парламентської більшості та визначено основні завдання після перемоги на виборах.