МЗС пояснив, чому Янукович не запросив Лукашенка

У Міністерстві закордонних справ України висловлюють обурення «безпрецедентно некоректними коментарями» Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України, аварія на Чорнобильській атомній електростанції є трагедією, що об’єднує три сусідні і дружні народи – українців, білорусів і росіян. Пам’ять про жертви радіаційної катастрофи повинна бути консолідуючою ланкою для наших країн.

Саме з цих міркувань виходив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, запрошуючи своїх колег - президентів Російської Федерації та Республіки Білорусь разом вшанувати загиблих внаслідок вибуху на ЧАЕС власне в день, коли сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. У цьому заході не було і не могло бути ніякої політики. В цей день будь-які сварки та взаємні претензії тотожні танцю на кістках, йдеться у коментарі.

Як зазначають в МЗС, «особисті образи неприйнятні у спілкуванні між людьми, особливо вони неприйнятні, коли образливі вислови адресуються державним діячам, які представляють суверенні країни та цілі об’єднання країн. На жаль, підходи офіційного Мінська до відносин з Європейським Союзом, багатьма іншими учасниками міжнародної спільноти в останні місяці все менше відповідають нормам міжнародного спілкування».

«Українська держава, український народ непохитні у своєму теплому, дружньому ставленні до білоруського народу. У день пам’яті жертв трагедії на ЧАЕС ми поділяємо біль наших сусідів, так само, як вони, не сумніваємося, поділяють наш. Сподіваємось, керівництву Білорусі вистачить відповідальності перед власними громадянами повернутися до конструктивної політики співробітництва і з Україною, і з ЄС, які бажають бачити Республіку Білорусь процвітаючою, демократичною та успішною», йдеться у коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС.

Як повідомляв УНІАН, О.ЛУКАШЕНКО заявив, що керівництво України продемонструвало несамостійність своєї політики відносно Білорусі, відкликавши під тиском Єврокомісії своє запрошення, направлене білоруському лідеру, на Київський саміт з питань безпечного і інноваційного використання ядерної енергії.

"На жаль, вошивості вистачає і у нинішнього керівництва України. Питання треба задати ЯНУКОВИЧУ, чому білоруський Президент не присутній на їхніх заходах", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, Київ почав «танцювати під дудку» Брюсселя у відносинах з Білоруссю.