Азаров на 20-й хвилині свого монологу: Балога! Я що, нецікаво говорю?

Під час засідання Кабміну прем’єр Микола Азаров зробив зауваження міністру з надзвичайних ситуацій Віктору Балозі.

Це сталося під час зачитування Азаровим вступного слова.

На 20-й хвилині монологу про проблеми сільського господарства Азаров раптом зупинився і подивився у бік Балоги.

"Балога! Я що, нецікаво говорю? Не стосується (вас)?", - запитав він, постукавши олівцем по столу.

Після цього Азаров продовжив монолог.

"…Потрібно вже зараз розгорнути роботу з підготовки елеваторів та овочесховищ для прийому та зберігання майбутнього врожаю", - зазначив він.

Українська правда