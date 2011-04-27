Азаров на 20-й хвилині свого монологу: Балога! Я що, нецікаво говорю?
11:06, 27 квітня 2011Політика
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Міністрові дісталося "на горіхи"
Під час засідання Кабміну прем’єр Микола Азаров зробив зауваження міністру з надзвичайних ситуацій Віктору Балозі.
Це сталося під час зачитування Азаровим вступного слова.
На 20-й хвилині монологу про проблеми сільського господарства Азаров раптом зупинився і подивився у бік Балоги.
"Балога! Я що, нецікаво говорю? Не стосується (вас)?", - запитав він, постукавши олівцем по столу.
Після цього Азаров продовжив монолог.
"…Потрібно вже зараз розгорнути роботу з підготовки елеваторів та овочесховищ для прийому та зберігання майбутнього врожаю", - зазначив він.
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