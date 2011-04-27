Кожара: Тимошенко ризикує повторити долю Лазаренка

Нардеп-регіонал Леонід Кожара здивований тим, наскільки великі гроші лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко ладна витрачати на власний піар. Про це член парламентської фракції Партії регіонів заявив, коментуючи сьогоднішню заяву опозиційного політика про нібито поданий нею до суду Нью-Йорка позов, повідомляє прес-служба ПР.

"Тимошенко блефує оскільки до Нью-йоркського суду подати позов може кожен, - заявив Кожара. - Дивує, навіщо вона це робить, оскільки знає наперед, що до суду ця справа не дійде.

За порадою своїх піарників вона використовує високе ім`я суду Нью-Йорка, щоб ще раз ввести в оману наших громадян.

Вражає її готовність витрачати колосальні гроші на американських юристів і адвокатів заради власного піару. У мене як у громадянина виникає питання - чи можна з її скромних прибутків оплачувати ці послуги, або вона скористається допомогою партії?

Враховуючи що доказів у Тимошенко немає і не буде, то, судячи з усього, її справа розглянута не буде.

Я б на її місці не ризикував. Якщо американське правосуддя займеться справою газових діянь Тимошенко, то її чекає доля Павла Лазаренко, який на собі випробував усю дієвість американської судової системи.

Днями я відправлюся до США з робочою поїздкою і користуючись можливістю, поцікавлюся, чи існує позов Тимошенко взагалі".