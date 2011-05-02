У Сирії заарештовані сотні прихильників опозиції
00:28, 02 травня 2011Політика
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За час протестів загинули 580 осіб
У Сірії, в місті Ель-Камишли арештовані два відомих діячи курдської опозиції - Абдель Кадер аль-Хазнаві і Абдель Самад Алі. Вони закликали до проведення масових акцій з вимогою демократичних реформ, повідомляє Радіо Свобода.
За словами громадянських активістів, в неділю урядові війська і танки вели вогонь в місті Дераа - центрі антиурядових виступів.
Згідно з тими ж джерелам, по всій країні були арештовані сотні прихильників опозиції.
Всього за час протестів з середини березня - за даними правозахисників - у зіткненнях в Сирії загинули вже 580 осіб.
Євросоюз має намір ввести санкції проти Дамаску.
Сирійська опозиція готує нові акції з вимогою відставки президента Башара Асада.
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