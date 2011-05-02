У Сирії заарештовані сотні прихильників опозиції

У Сірії, в місті Ель-Камишли арештовані два відомих діячи курдської опозиції - Абдель Кадер аль-Хазнаві і Абдель Самад Алі. Вони закликали до проведення масових акцій з вимогою демократичних реформ, повідомляє Радіо Свобода.

За словами громадянських активістів, в неділю урядові війська і танки вели вогонь в місті Дераа - центрі антиурядових виступів.

Згідно з тими ж джерелам, по всій країні були арештовані сотні прихильників опозиції.

Всього за час протестів з середини березня - за даними правозахисників - у зіткненнях в Сирії загинули вже 580 осіб.

Євросоюз має намір ввести санкції проти Дамаску.

Сирійська опозиція готує нові акції з вимогою відставки президента Башара Асада.