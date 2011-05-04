Янукович замахнувся ще на один європейський чемпіонат

Україна в цьому році добудує всю інфраструктуру, необхідну для проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції під час перебування в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни у с. Циблі Київської області.

За його словами, ця інфраструктура після завершення чемпіонату буде працювати для українців.

Президент підкреслив, що необхідно продовжувати розвивати інфраструктуру і робити заявки на проведення світових турнірів.

Він нагадав про намір України зробити заявку на проведення Олімпіади-2022 та на проведення Чемпіонату Європи з баскетболу. Щодо останньої першості Президент підкреслив, що зараз йде робота над цим проектом, і скоріш за все Чемпіонат буде в Україні (в той же час Президент не уточнив, про який рік йдеться).