Тимошенко завтра їде в село Сонячне

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО 5-6 травня відвідає Сумщину.

Як повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, це "перша регіональна поїздка лідера партії "Батьківщина", яка відбудеться після спроби влади ЯНУКОВИЧА обмежити активність Ю.ТИМОШЕНКО шляхом відкриття сфальшованих проти неї кримінальних справ".

Також повідомляється, що лідер партії "Батьківщина" відгукнулася на прохання жителів села Сонячне про захист та допомогу. Громада звернулася до Ю.ТИМОШЕНКО з проханням зупинити закриття сільської дільничної лікарні, яка обслуговує понад дві тисячі селян, переважна більшість яких - люди похилого віку.