Луценка в СІЗО намагалися нагодувати примусово?

Керівництво СІЗО розпорядилось примусово годувати Луценка, який оголосив голодовку – брат екс-міністра

Київ. 4 травня. УНІАН. Керівництво Київського СІЗО №13 (Лук’янівського СІЗО) 1 травня розпорядилось примусово годувати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, який 25 квітня оголосив голодовку на знак протесту проти продовження терміну арешту.

Про це УНІАН повідомив брат екс-міністра Сергій ЛУЦЕНКО, посилаючись на інформацію адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА, які сьогодні відвідували в СІЗО свого підзахисного.

«Такий факт дійсно був, і його (Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН) за допомогою спецзасобів намагалися годувати», - заявив С.ЛУЦЕНКО.

Він підкреслив, що, згідно з нормами європейського законодавства, такі заходи стосовно заарештованих є катуванням.

Крім того, брат екс-міністра повідомив, що з початку голодовки Ю.ЛУЦЕНКО схуднув на 14 кг.

Водночас, брат екс-міністра повідомив, що медичні працівники слідчого ізолятора брали в Ю.ЛУЦЕНКА аналізи крові, в якій виявлено перевищення вмісту ацетону, що свідчить про тривалу відсутності в організмі людини їжі.

Також С.ЛУЦЕНКО підтвердив інформацію Генеральної прокуратури про те, що його брата не переводили в іншу камеру, але, згідно з внутрішніми інструкціями слідчого ізолятора, у зв’язку з оголошенням однією особою голодовки, з цієї камери двох осіб, яких раніше утримували разом з Ю.ЛУЦЕНКОМ, переведено до інших камер.

Довідка УНІАН. 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО. Екс-міністру висунуто обвинувачення у трьох кримінальних справах за зловживання службовим становищем.

16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.