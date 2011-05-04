Луценка в СІЗО намагалися нагодувати примусово?
Екс-міністр схуднув на 14 кг
|Сергій Луценко
Київ. 4 травня. УНІАН. Керівництво Київського СІЗО №13 (Лук’янівського СІЗО) 1 травня розпорядилось примусово годувати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, який 25 квітня оголосив голодовку на знак протесту проти продовження терміну арешту.
Про це УНІАН повідомив брат екс-міністра Сергій ЛУЦЕНКО, посилаючись на інформацію адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА, які сьогодні відвідували в СІЗО свого підзахисного.
«Такий факт дійсно був, і його (Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН) за допомогою спецзасобів намагалися годувати», - заявив С.ЛУЦЕНКО.
Він підкреслив, що, згідно з нормами європейського законодавства, такі заходи стосовно заарештованих є катуванням.
Крім того, брат екс-міністра повідомив, що з початку голодовки Ю.ЛУЦЕНКО схуднув на 14 кг.
Водночас, брат екс-міністра повідомив, що медичні працівники слідчого ізолятора брали в Ю.ЛУЦЕНКА аналізи крові, в якій виявлено перевищення вмісту ацетону, що свідчить про тривалу відсутності в організмі людини їжі.
Також С.ЛУЦЕНКО підтвердив інформацію Генеральної прокуратури про те, що його брата не переводили в іншу камеру, але, згідно з внутрішніми інструкціями слідчого ізолятора, у зв’язку з оголошенням однією особою голодовки, з цієї камери двох осіб, яких раніше утримували разом з Ю.ЛУЦЕНКОМ, переведено до інших камер.
Довідка УНІАН. 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.
Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО. Екс-міністру висунуто обвинувачення у трьох кримінальних справах за зловживання службовим становищем.
16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.
20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.