«Наша Україна» переїхала

Політична партія „Наша Україна” надіслала в Міністерство юстиції офіційне повідомлення про зміну місцезнаходження головного партійного офісу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, згідно з повідомленням партії, з вул. Боричів Тік, 22-А, офіс переїхав на вул. Спаську, 37, у Києві.

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію про зміну місцезнаходження партії та внесло зміни до Реєстру політичних партій України. Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомлялося, відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Мін’юст про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їхньої адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Політична партія „Наша Україна” була зареєстрована в Міністерстві юстиції 22 березня 2005 року та внесена до Реєстру політичних партій під №112.