В Україні досі існує загроза авторитаризму?

Правозахисник Володимир ЧЕМЕРИС вважає, що загроза повернення України до авторитарного режиму як і раніше існує.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це В.ЧЕМЕРИС, який 4 травня був затриманий і незабаром звільнений білоруськими правоохоронними органами в Мінську, заявив в ефірі телеканалу.

"Коли мене затримали, я пригадав український епізод. Мене затримували не так давно в Україні: це було в 2008 році за "помаранчевої" влади. Був такий же привід, тобто дзвінок невідомої людини, таке ж використання міліційних підрозділів. Але, на відміну від Білорусі, де проти нас все-таки силу не застосовували, в Україні була досить груба з лайкою сила, коли в нас відібрали мобільні телефони і стерли з них усе відео, щоб ніхто про це не дізнався. Також не висунули ніяких звинувачень. Насправді в Україні не тільки при нинішній владі, а й за часів "помаранчевих", існувала й існує небезпека повернення до авторитаризму", – сказав В.ЧЕМЕРИС.

Правозахисник зазначив, що, незважаючи на ці ризики, в Україні як і раніше більше можливостей для висловлення своїх думок, ніж у Білорусі.

"Але це не завдяки уряду, а завдяки нам - українцям", – підкреслив він.