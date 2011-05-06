Тимошенко: Справа Луценка розглядається у Страсбурзі позачергово

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Європейський суд з прав людини найближчим часом розгляне звернення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо порушення його конституційних прав та незаконності його утримання під вартою.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала на прес-конференції в Сумах.

"Європейський суд з прав людини днями буде розглядати питання Юрія ЛУЦЕНКА і буде приймати рішення", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Європейський суд з прав людини одразу після отримання звернення Ю.ЛУЦЕНКА звернувся до українського уряду з відповідним запитом.

"Справа Юрія ЛУЦЕНКА зараз розглядається в Європейському суді позачергово, і я покладаю на це надію", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО. Екс-міністру висунуто обвинувачення у трьох кримінальних справах за зловживання службовим становищем.

16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.

Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що оскаржив у Європейському суді з прав людини рішення Печерського районного суду Києва про своє затримання, а також рішення про порушення кримінальних справ проти нього.