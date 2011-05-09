Тимошенко: доки житиме історична пам'ять, наш народ буде нездоланним

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає що доки житиме історична пам`ять про подвиг ветеранів задля Великої Перемоги, наш народ буде нездоланним.

Про це вона заявила у привітанні ветеранам та дітям війни, текст якого розміщено на її сайті.

«Багато років відділяє нас від того щасливого дня, але скільки б ще не пройшло часу, ми завжди будемо вдячні Вам за збереження життя людства! Ваш подвиг завжди пам`ятатимуть сини, діти, онуки, правнуки…», - наголосиала лідер «Батьківщини».

«Свято Перемоги – це день, коли всі ми радіємо, що над головами мирне небо, а жінки не чекають чоловіків та дітей з війни», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона подякувала за подвиг, жертовність, за те, що протягом всіх цих років ветарани та діти війни не втрачали віру в життя, віру в доброту, не втрачали надію.

«Спасибі за Вашу мудрість, досвід і терпіння! За те, що, пройшовши через горнило найжорстокішої війни в історії людства, Ви залишилися добрими і людяними», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона побажала всім міцного здоров`я, довголіття, сил і життєвої енергії, щоб, «нарешті, були виконані ті закони, які так гучно приймались для Вас».

«Я впевнена, що доки буде жити історична пам`ять про Ваш подвиг задля Великої Перемоги, наш народ буде нездоланним! А вона буде жити вічно!», - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.