Тимошенко вшанувала пам’ять загиблих у Другій світовій війні

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО поклала квіти до пам’ятника Невідомому солдату у Києві на знак вшанування пам’яті загиблих під час Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з Ю.ТИМОШЕНКО у церемонії покладання квітів взяли участь народні депутати - члени фракції "БЮТ-Батьківщина".

«Нам треба зробити так, щоб ветерани і діти війни бачили, що їхні діти й онуки живуть щасливо, відчувають себе самодостатніми, і нам таку країну з вами треба будувати. Всіх з великим святом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналістам.

Лідер партії «Батьківщина» також вважає неприпустимим під час такого важливого для Україні свята Перемоги створювати конфлікти через повернення до використання червоних прапорів.

«Був той час, коли червоний прапор об’єднував усіх людей у боротьбі проти фашизму, і мені дуже шкода, що люди, які мають владу, сьогодні використовують червоний прапор для того, щоб роз’єднати країну, наш народ. Це робиться свідомо для того, щоб прикрити усі соціальні негаразди, соціальні й економічні провали. Я не хотіла б, щоб ми брали участь у такому свідомому розбраті», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.