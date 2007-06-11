Фельдман: ситуація в Харкові вийшла з-під контролю влади

Голова обласної організації ВО «Батьківщина», народний депутат України п’ятого скликання Олександр ФЕЛЬДМАН назвав провокацією нічний напад невідомих на офіс парторганізації в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, свій погляд на подію, яка сталася сьогодні вночі на вулиці Гоголя,7, О.ФЕЛЬДМАН виклав на спеціально скликаній з цього приводу прес-конференції.

Народний депутат вважає напад залякуванням і очікує реакції з боку керівників міста й області.

«Незважаючи на чергову провокацію проти партії, нас не зможуть залякати, і робота продовжуватиметься», - сказав О.ФЕЛЬДМАН. «Ми очікуємо, як відреагують на те, що сталося, губернатор, міська влада, депутатський корпус та правоохоронні органи».

При цьому О.ФЕЛЬДМАН не висунув сьогодні жодних версій, за його словами, - аби не чинити тиск на слідство.

Водночас представники «Батьківщини» не виключають, що розбійний напад на офіс може бути пов’язаний з 10-річним ювілеєм Благодійного фонду Олександра Фельдмана, який напередодні було урочисто відзначено у Харкові.

Сам О.ФЕЛЬДМАН називає ситуацію в місті «беспрєдєлом» і вважає, що вона обернеться бумерангом для тих, хто його чинить.

«Час все розставить на свої місця, і той, хто прийшов творити беспрєдєл, на беспрєдєл і наштовхнеться, я в цьому абсолютно упевнений», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, вночі скоєно розбійний напад на офіс Харківської обласної партійної організації «ВО «Батьківщина». Близько третьої години ночі, група невідомих закидала партійний офіс каменюками і банками з чорною фарбою. Важкими металевими предметами були пошкоджені двері і вікна будівлі. За словами охоронців офісу, нападників було близько 10 чоловік.

Заступник голови обласної організації ВО «Батьківщина» Петро МАЙБОРОДА повідомив кореспонденту УНІАН, що це вже другий напад на офіс організації протягом останнього місяця.