До Луценка таки пустили дружину

Конвой, який охороняє відділення Київської лікарні швидкої медичної допомоги, де перебуває екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, дозволив його дружині Ірині ЛУЦЕНКО відвідати чоловіка.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося приблизно через годину після того як І.ЛУЦЕНКО прийшла до відділення і пред’явила начальнику конвою дозвіл Генеральної прокуратури на зустріч з чоловіком.

Також охоронцям передали телевізор, який І.ЛУЦЕНКО привезла із собою, щоб поставити в палаті чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Учора, 11 травня, дружина екс-міністра повідомила, що протягом дня намагалася отримати дозвіл слідчого на побачення з Ю.ЛУЦЕНКОМ, однак його надали лише о 18.20 з можливістю відвідання наступного дня, тобто 12 травня.