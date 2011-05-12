Дружина Луценка боїться, що він в СІЗО підхопив якусь інфекцію

Дружина екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО побоюється, що її чоловіку у СІЗО могла передатися яка-небудь інфекційна хвороба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам після відвідування чоловіка у відділенні гострих отруєнь Київської лікарні швидкої медичної допомоги, до якої із СІЗО днями було переведено Ю.ЛУЦЕНКА.

«Переговорила з заввідділенням… Ну, сказати про компетенцію заввідділенням… м’яко кажучи, посередньо. Я запитала її ще до того як зайшла до чоловіка, як ви ставитесь до того його почервоніння, інтоксикації, яка вийшла на обличчя, ви запрошували до нього дерматолога, ні», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

На її переконання, це необхідно було зробити, оскільки у слідчому ізоляторі, де з грудня минулого року перебував Ю.ЛУЦЕНКО, чимало людей хворіє на різні інфекційні захворювання, і немає гарантії, що будь-яка інфекція не потрапила до організму екс-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

10 травня І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я екс-міністра постійно погіршується. За її словами, наразі вага її чоловіка становить 85,5 кілограма, за час голодування він втратив 20 кілограмів.

«Очевидна інтоксикація організму. Повністю всі токсини, які в організмі зараз, він же нічого не їсть, п`є тільки чисту воду, повністю висипають. Всі ці токсини вже на обличчі. Лікарі рекомендували йому крапельниці, амінокислоти, тому що вони визнали, що в нього дійсно серйозні проблеми з серцем. Вони визнали за тими аналізами, які я надала. І за загальним аналізом крові», - сказала І.ЛУЦЕНКО.