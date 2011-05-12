До Луценка пустили дружину лише на 15 хвилин

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКО Ірина перебуває в Генеральній прокуратурі, де намагається отримати дозвіл на чергове побачення з чоловіком в лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна Самооборона», слідчий Сергій ВОЙЧЕНКО заявив І.ЛУЦЕНКО, що не може видати дозвіл на побачення, оскільки час зустрічей визначають лікарі.

І.ЛУЦЕНКО є захисником свого чоловіка у його кримінальній справі та користується всіма правами захисника, передбаченими статтею 48 Кримінально-процесуального кодексу, якою не обмежується час спілкування захисника зі своїм підзахисним.

У прес-службі партії припустили, що відмова слідчого надати І.ЛУЦЕНКО дозвіл на відвідування свідчить про тиск на екс-міністра.

“Очевидно, що Генпрокуратура вдається до будь-яких кроків, щоб не тільки створити Юрію ЛУЦЕНКУ перешкоди для повноцінного захисту, але й тисне на нього психологічно: нагадаємо, що в палаті разом з Юрієм ЛУЦЕНКОМ постійно знаходяться 4 міліціонери, а дружина могла поспілкуватись з ним сьогодні лише 15 хвилин”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Учора, 11 травня, дружина екс-міністра повідомила, що протягом дня намагалася отримати дозвіл слідчого на побачення з Ю.ЛУЦЕНКОМ, однак його надали лише о 18.20 з можливістю відвідання наступного дня, тобто 12 травня.