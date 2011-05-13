ГПУ не пускає Іващенка до військового госпіталю

Генеральна прокуратура відмовила колишньому т.в.о. міністра оборони України Валерію ІВАЩЕНКУ в госпіталізації для з’ясування причин втрати чутливості пальців ніг у Головному військовому клінічному госпіталі, вважаючи, що висновки лікарів цієї установи будуть необ’єктивними, оскільки підсудний, перебуваючи колись на посаді, мав вплив на цей заклад.

Як повідомив УНІАН адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО, таким чином, Генпрокуратура своїм приписом заборонила виконувати рішення Печерського районного суду Києва від 27 квітня начальнику Київського СІЗО, командиру конвойного полку Києва щодо етапування В.ІВАЩЕНКА до Головного військового клінічного госпіталю для походження обстеження і надання за його результатами відповідної медичної допомоги.

Як зазначив адвокат, мотивуючи відмову у своєму листі до вказаних посадовців та інформуючи про це суддю, у провадженні якого перебуває справа В.ІВАЩЕНКА, Генпрокуратура посилається на те, що рішення суду суперечить вимогам та спільному наказу Держдепартаменту з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я, якими передбачено, що за межі слідчих ізоляторів та місць позбавлення волі арештовані і підсудні можуть направлятися лише до медичних закладів МОЗ.

При цьому, сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО, Генпрокуратура наголошує, що “медичні працівники Головного клінічного госпіталю Міністерства оборони України - колишні підлеглі ІВАЩЕНКА, а тому є підстави вважати, що їхні висновки можуть бути необ’єктивними”.

Адвокат зазначив, що днями він зустрічався у СІЗО зі своїм підзахисним і доповів йому про перебіг подій, на що, як сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО, його клієнт відповів: «Діючи таким чином, Генпрокуратура ставить під сумнів компетентність лікарів Міністерства оборони».

«Крім того, враховуючи логіку Генпрокуратури, якщо б я був міністром охорони здоров’я, перебував під арештом і хворів, то до якого медзакладу мене треба було б госпіталізувати, якщо мої медичні документи знаходяться у цій установі? Крім того, я вважаю, що такі дії прокуратури свідчать не про бажання дізнатися істину у справі, а про бажання угробити мене», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО, цитуючи слова В.ІВАЩЕНКА.

Наступне судове засідання у цій справі має відбутися сьогодні о 13.45.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стосовно В.ІВАЩЕНКА обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

7 квітня цього року Печерський райсуд Києва не задовольнив клопотання адвокатів про звільнення В.ІВАЩЕНКА з-під варти через погіршення стану його здоров’я.

18 квітня адвокат Б.ЕЧИПОРЕНКО заявив, що керівництво медичної частини Київського СІЗО відмовляється зібрати консиліум лікарів для проведення ретельного дослідження стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА. «ІВАЩЕНКО декілька разів звертався до медчастини СІЗО з проханням провести консиліум медиків через погіршення стану здоров’я (він втратив чутливість пальців обох ніг), але відповіді досі не отримав», - сказав адвокат.