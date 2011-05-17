Гузар закликає Луценка припинити голодування

Колишній глава Української греко-католицької церкви блаженніший Любомир (ГУЗАР) звернувся до колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА із проханням зупинити голодовку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна Самооборона», про це йдеться у листі Любомира ГУЗАРА до Ю.ЛУЦЕНКА.

“Багато років тому ми зустрічались у Львові, Ви мене відвідували у Митрополичих палатах. Останнім часом слідкую дещо за тим, що з Вами діється. Не беруся робити якісь аналізи, бо під цим оглядом не почуваюся властиво компетентним, але з чисто християнських та людських взглядів хочу просити Вас зупинити Вашу голодівку, бо вона не знаходить належного відгуку у влади”, - зазначається у листі Любомира ГУЗАРА.

“Ваша жертва повинна б бути потужним засобом пробудження, але, на жаль, духовна атмосфера, у якій живемо, не дає на це багато надії. А шкода життя. В наших обставинах треба жити, щоб надіятися на перемогу”, - сказав Любомир ГУЗАР, звертаючись до Ю.ЛУЦЕНКА.

Також Блаженніший Любомир ГУЗАР зазначив: “Ми посередині Великоднього періоду, пам’яті про найбільшу можливу перемогу до якої нас запрошується. Ті, яким здавалось, що вони перемогли, та всім байдужим глядачам прийшлося пережити велику невдачу. Христос Воскрес!”.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.