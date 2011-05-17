У Тимошенко вимагають від Азарова повернути стадіон «Старт» Києву

Партія «Батьківщина» вимагає від прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА повернути стадіон «Старт» у власність громади Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Як стверджують в партії, стадіон переданий в користуванням членам родини нинішнього прем’єр-міністра і в їхніх планах забудувати багатоповерхівками територію стадіону, на якому в 1942 році відбувся легендарний трагічний «Матч смерті» між київським «Стартом» і збірною німецьких льотчиків - командою Вермахту «Флакельф». Як відомо, за результатами цього матчу команду радянських футболістів було розстріляно нацистами.

«З одного боку «регіонали» показушно демонструють свою любов і повагу до ветеранів і символів війни, а з іншого - знищують пам’ятні місця тих часів, такі як стадіон «Старт», щоб зробити для свого сімейного бізнесу великі гроші. Відтак, ще більш цинічною виглядає обіцянка АЗАРОВА «вирішити питання з реконструкцією київського стадіону «Старт» і навіть відзначити там 70-річний ювілей «матчу смерті». А потім закатати поле в цемент та вирощувати на ньому прибутки для родинного бізнесу?», - заявляють у партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 2010 р. газета "Відомості приватизації" повідомила, що спортивний комплекс "Стадіон "Старт" на вулиці Шолуденка, 26-28/4, у Києві, що перебуває на балансі ТОВ "Голден Хаус", приватизований юридичною особою за 10 млн. грн.

Згідно з оголошенням, стадіон приватизовано за некомерційним конкурсом, правила якого затверджені для об’єктів групи “Ж”.

Як пояснили у регіональному представництві Фонду держмайна Києва, це той випадок, коли перевага у визначенні переможця конкурсу віддається, в першу чергу, тому учаснику, який пропонує кращий план розвитку об’єкту, а вже потім враховуються фінансові умови.

Перед цим, у травні, Блок Кличка звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням запобігти приватизації стадіону «Старт». 28 травня у Блоці з посиланням на лист заступника голови Фонду держмайна Ігоря МИРОНЮКА поінформували, що ФДМУ зупинив приватизацію стадіону. Але пізніше на нараді у ФДМУ було знову заявлено: “зазначений спортивний комплекс недоцільно вилучати із переліку об’єктів, що підлягають приватизації”.

Як зауважив лідер однойменного Блоку Віталій КЛИЧКО, у випадку приватизації стадіону на його місці буде побудовано торговельно-розважальний комплекс.