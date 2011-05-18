Верховна Рада вступилася за синоптика-правдолюба

Верховна Рада України планує звернутися до Українського радіо з проханням не відстороняти від ефіру диктора Людмилу САВЧЕНКО.

Як зазначила під час пленарного засідання парламенту народний депутат від фракції НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО, вчора з ефіру Українського радіо була знята диктор Л.САВЧЕНКОза те, що вона сказала «правду в прогнозі погоди, що ця чудова чарівна весна, можливо, є компенсацією Україні за той безлад, що твориться в країні».

І.ГЕРАЩЕНКО зауважила, що парламент має звернутися з проханням до Українського радіо повернути ведучу в ефір.

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зауважив, що в цьому питанні немає проблеми і парламент підготує відповідне звернення.