Ющенко розуміє, до чого підводять країну

Протистояння в Україні зрежисовано ззовні, вважає колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, під час спілкування з журналістами, коментуючи події у Львові 9 травня, він сказав: «Це план, ідеологи якого знаходяться не в Україні. Творити антагонізм в Україні – це значить ослабляти Україну… Є кукловоди, для яких п’ята колона в Україні, фронти - лівий чи правий, радикальна поведінка в Україні є затребувані. Бо найбільший неспокій і непорозуміння, найбільшу шкоду солідарності українській може нанести саме крайній підхід».

«Країну підводять до того, коли на фініші залишається на виборах влада, яку ненавидять, і ліві радикали, яких ще більше ненавидять і бояться. І формується безпрограшний варіант», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, львівські події зрежисовані, оскільки без режисури неможливо привезти молодиків «з города-героя Одеси у двічі Ордена Леніна Львів».

Лідер партії «Наша Україна» припускає, що провокація є місією окремих політичних сил.

«Родина» завжди буде грати на розколі і буде рясно і безмежно фінансуватися з того джерела, яке знаходиться не в Україні. І якщо ця провокація запланована, щоб виникло протистояння, то два українці зведені у протистоянні - один б’є іншого», - підкреслив він.

На переконання В.ЮЩЕНКА, святкувати у такому контексті «може нація, яка не визначена». «Бо якщо в тебе немає самооцінки і ти не розумієш, хто ти, що це за день 9 травня і що він для тебе може означати, тоді виникає можливість такого сценарію, який був у Львові. Львів – не причина, Львів – наслідок нашого слабкого національного духу, нашої слабкої самоідентифікації, самооцінки», - вважає він.