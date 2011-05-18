Ющенко: Я к чортовій матері хочу послати цю політику

15:29, 18 травня 2011
Політика
4646 0

Для чого "Мистецький арсенал"

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що став співголовою Ради Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" виключно заради розвитку музею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

В.ЮЩЕНКО відкинув будь-які політичні мотиви у цьому питанні. «Я не буду коментувати політичні моменти, я ні до кого у найми не наймався і не буду найматися», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що багато років присвятив тому, щоб «Мистецький арсенал» став «музеєм музеїв в Україні», як Лувр у Франції, Ермітаж у Росії тощо.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що українська нація є однією з найдавніших націй Європи і зробила визначний внесок у розвиток континенту. При цьому він висловив жаль, що протягом багатьох століть в українців забирали їхню багату культуру. Він наголосив, що його головною метою є те, щоб люди, які виходитимуть з музею, «вже не могли бути хохлами, малоросами».

«Я не хочу політично дивитись на цей проект, я к чортовій матері хочу послати цю політику», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що «Мистецький арсенал» є національним проектом, на розбудову якого мають працювати усі, незалежно від політичних уподобань.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ указом від 28 квітня утворив Раду з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

В указі пояснюється, що таке рішення ухвалено з урахуванням важливої ролі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у популяризації національного культурного надбання та з метою формування стратегії дальшого розвитку цього культурного закладу.

В.ЯНУКОВИЧ призначив співголовами Ради В.ЮЩЕНКА (за згодою) та міністра культури України Михайла КУЛИНЯКА.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter