Ющенко: Я к чортовій матері хочу послати цю політику

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що став співголовою Ради Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" виключно заради розвитку музею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

В.ЮЩЕНКО відкинув будь-які політичні мотиви у цьому питанні. «Я не буду коментувати політичні моменти, я ні до кого у найми не наймався і не буду найматися», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що багато років присвятив тому, щоб «Мистецький арсенал» став «музеєм музеїв в Україні», як Лувр у Франції, Ермітаж у Росії тощо.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що українська нація є однією з найдавніших націй Європи і зробила визначний внесок у розвиток континенту. При цьому він висловив жаль, що протягом багатьох століть в українців забирали їхню багату культуру. Він наголосив, що його головною метою є те, щоб люди, які виходитимуть з музею, «вже не могли бути хохлами, малоросами».

«Я не хочу політично дивитись на цей проект, я к чортовій матері хочу послати цю політику», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що «Мистецький арсенал» є національним проектом, на розбудову якого мають працювати усі, незалежно від політичних уподобань.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ указом від 28 квітня утворив Раду з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

В указі пояснюється, що таке рішення ухвалено з урахуванням важливої ролі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у популяризації національного культурного надбання та з метою формування стратегії дальшого розвитку цього культурного закладу.

В.ЯНУКОВИЧ призначив співголовами Ради В.ЮЩЕНКА (за згодою) та міністра культури України Михайла КУЛИНЯКА.