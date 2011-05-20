Нардеп прийшов на засідання ВР у футболці «Свободу Луценку!»

Народний депутат від НУ-НС Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ прийшов на засідання Верховної Ради у білій футболці з написом «Свободу Луценку!».

Як передає кореспондент УНІАН, наразі голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вже відкрив ранкове засідання парламенту, на якому зареєструвалися 369 депутатів.

Сьогодні у ВР - Година запитань до уряду. В урядовій ложі присутні члени Кабінету міністрів України, серед яких перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, віце-прем’єр-міністр Віктор ТИХОНОВ, а також міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ та міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.