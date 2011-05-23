Екс-голові СБУ не подобається, як влада грає м'язами перед Чехією

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що у ситуації із чеськими дипломатами українська влада спрацювала непрофесійно.

Про це він заявив у коментарі телеканалу ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Якщо влада збиралася таким чином провчити Чехію, то вона припустилася великої помилки. Цей інцидент завдав неабиякої шкоди Україні і нашим міжнародним відносинам. Внутрішньополітичні чвари не можна було переносити на українсько-чеські відносини», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він підкреслив, що Україна є самодостатньою серйозною державою, чий науковий та індустріальний потенціал, як і інтереси громадян, потрібно захищати. Однак діяти у подібних ситуаціях слід професійно і без скандалів.

«Вирішивши пограти м’язами, представники влади спрацювали некомпетентно. Свого часу я неодноразово ухвалював рішення про висилання керівників консульських установ і дипломатів іноземних держав, які вели на нашій території незаконну розвідувальну діяльність. Професійно такі справи вирішуються без галасу. У таких випадках інформація доводиться до керівництва уряду іншої держави і спокійно, без скандалів, дипломати відкликаються», - підкреслив екс-глава СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що держава повинна захищати свої інтереси, своїх громадян, але в жодному разі не використовувати міжнародну політику і наші інтереси у двосторонніх відносинах з іншими країнами для з’ясування відносин у наших внутрішніх справах. «Не варто змішувати інтереси нашої країни в Європі із нездатністю нашої правоохоронної системи довести, що один із екс-міністрів вчинив злочин», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Міністерство закордонних справ України заявило, що двоє чеських дипломатів оголошені в Україні персонами нон-грата.

За даними СБУ, викрито розвідувально-підривну діяльність аташе з питань оборони Посольства Чеської Республіки в Україні полковника Зденека КУБІЧЕКА і військового аташе майора Петри НАВОТНОЇ, які, прикриваючись дипломатичним статусом, здійснювали шпигунську діяльність зі збору інформації військово-технічного і військово-політичного характеру з обмеженим доступом.

Між тим перший віце-прем`єр і голова чеського МЗС Карел ШВАРЦЕНБЕРГ висловив думку, що оголошення Україною персонами нон-грата двох чеських дипломатів є відповіддю на надання притулку в Чехії екс-міністру економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ.