Конференція «Побудова ефективної системи стягнення заборгованості в ЖКГ»

25 травня в Києві пройде Всеукраїнська конференція «Побудова ефективної системи стягнення простроченої заборгованості у житлово-комунальному господарстві України».

Актуальність проблеми ефективного повернення заборгованості в комунальному секторі України сьогодні досягла свого апогею і є однією з ключових при побудові роботи комунальних господарств. Від тактик та методик її вирішення повністю залежить можливість реалізації реформ і впровадження нових технологій у житлово-комунальному господарстві, адже наявність величезної заборгованості гальмує розвиток усієї галузі в цілому.

Поділитися власними ідеями і напрацюваннями, а також обговорити в колі професіоналів можливості виходу з ситуації, що склалася, 25 травня 2011 запрошує компанія «Агентство комплексного захисту бізнесу «Дельта М» у рамках Всеукраїнської конференції «Побудова ефективної системи стягнення простроченої заборгованості у житлово-комунальному господарстві України».

У ході конференції учасники зможуть ознайомитись із запропонованими стратегіями повернення простроченої заборгованості як на досудовому етапі, так і в порядку судового провадження, отримати інформацію про порядок і базові принципи побудови власних служб повернення заборгованості, ознайомитися з основними перевагами використання в роботі банківських технологій і сучасних програмних комплексів.

Програма конференції:

9.30 - 10.00 - реєстрація учасників

10.00 - 11.00 - «Борги в житлово-комунальному господарстві України та їх місце в процесі реформування галузі»

11.00 - 12.00 - «Ефективні стратегії й тактики стягнення боргів у досудовому порядку»

12.00 - 12.30 - кава-брейк

12.30 - 13.15 - «Технічні та організаційні особливості побудови власних інструментів стягнення (колл-центри, принт-центри)»

13.15 - 14.30 - «Використання платіжних банківських технологій як інструментів підвищення платіжної дисципліни»

14.30 - 15.30 - обід

15.30 - 16.00 - «Особливості стягнення заборгованості за допомогою юридичних процедур (судове і виконавче провадження)»

16.00 - 16.45 - «Спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизації процесів стягнення заборгованості»

16.45 - 17.15 - «Білінгові системи в процесі стягнення заборгованості».

Серед учасників конференції - відповідальні працівники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, керівники підприємств електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

У всіх делегатів буде можливість поділитися своїм баченням вирішення проблеми повернення простроченої заборгованості у сфері ЖКГ, а доповідачі обов'язково розкажуть про власні результати застосування технологій повернення, поділяться конкретними інструментами і напрацьованим досвідом. Основним завданням конференції є обмін практичними і реальними знаннями, порадами, рекомендаціями, а не теоретичними признаннями.

Захід проходитиме в конференц-залі готелю «Братислава» (вул. А. Малишка, 1).

Отримати додаткову інформацію та зареєструватися для участі у конференції можна

на сайті www.delta-m.com.ua

та за телефонами: (044) 222-86-92, (044) 362-38-91.