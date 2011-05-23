Конференція «Побудова ефективної системи стягнення заборгованості в ЖКГ»
25 травня в Києві пройде Всеукраїнська конференція «Побудова ефективної системи стягнення простроченої заборгованості у житлово-комунальному господарстві України».
Актуальність проблеми ефективного повернення заборгованості в комунальному секторі України сьогодні досягла свого апогею і є однією з ключових при побудові роботи комунальних господарств. Від тактик та методик її вирішення повністю залежить можливість реалізації реформ і впровадження нових технологій у житлово-комунальному господарстві, адже наявність величезної заборгованості гальмує розвиток усієї галузі в цілому.
Поділитися власними ідеями і напрацюваннями, а також обговорити в колі професіоналів можливості виходу з ситуації, що склалася, 25 травня 2011 запрошує компанія «Агентство комплексного захисту бізнесу «Дельта М» у рамках Всеукраїнської конференції «Побудова ефективної системи стягнення простроченої заборгованості у житлово-комунальному господарстві України».
У ході конференції учасники зможуть ознайомитись із запропонованими стратегіями повернення простроченої заборгованості як на досудовому етапі, так і в порядку судового провадження, отримати інформацію про порядок і базові принципи побудови власних служб повернення заборгованості, ознайомитися з основними перевагами використання в роботі банківських технологій і сучасних програмних комплексів.
Програма конференції:
9.30 - 10.00 - реєстрація учасників
10.00 - 11.00 - «Борги в житлово-комунальному господарстві України та їх місце в процесі реформування галузі»
11.00 - 12.00 - «Ефективні стратегії й тактики стягнення боргів у досудовому порядку»
12.00 - 12.30 - кава-брейк
12.30 - 13.15 - «Технічні та організаційні особливості побудови власних інструментів стягнення (колл-центри, принт-центри)»
13.15 - 14.30 - «Використання платіжних банківських технологій як інструментів підвищення платіжної дисципліни»
14.30 - 15.30 - обід
15.30 - 16.00 - «Особливості стягнення заборгованості за допомогою юридичних процедур (судове і виконавче провадження)»
16.00 - 16.45 - «Спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизації процесів стягнення заборгованості»
16.45 - 17.15 - «Білінгові системи в процесі стягнення заборгованості».
Серед учасників конференції - відповідальні працівники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, керівники підприємств електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
У всіх делегатів буде можливість поділитися своїм баченням вирішення проблеми повернення простроченої заборгованості у сфері ЖКГ, а доповідачі обов'язково розкажуть про власні результати застосування технологій повернення, поділяться конкретними інструментами і напрацьованим досвідом. Основним завданням конференції є обмін практичними і реальними знаннями, порадами, рекомендаціями, а не теоретичними признаннями.
Захід проходитиме в конференц-залі готелю «Братислава» (вул. А. Малишка, 1).
Отримати додаткову інформацію та зареєструватися для участі у конференції можна
на сайті www.delta-m.com.ua
та за телефонами: (044) 222-86-92, (044) 362-38-91.