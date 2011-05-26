Тимошенко підкинули ідею - повторити подвиг Матросова

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО за певних обставин може бути зацікавлена у своєму арешті, і може вдатися, як колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, до голодування, щоб підтримати імідж опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Києві висловив політолог Вадим КАРАСЬОВ.

«За певних обставин Юлія Володимирівна може бути зацікавлена, щоб її заарештували, і вона зможе теж піти шляхом голодування, як Ю.ЛУЦЕНКО», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Водночас він висловив думку, що у разі навіть умовного засудження Ю.ТИМОШЕНКО, «вона буде змита з політичної арени».

«Щоб зірвати політичне вмирання, треба стати таким собі «Олександром Матросовим» і піти на дзот. Тільки так можна детонувати невдоволене, устале суспільство і підтримати імідж опозиції… Таким чином не виключено, що Ю.ТИМОШЕНКО в нагоді може стати досвід Ю.ЛУЦЕНКА», - сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, проти Ю.ТИМОШЕНКО порушено кримінальні справи за фактами незаконного використання отриманих Україною коштів за продаж квот на викиди парникових газів, порушень при закупівлі автомобілів для служби «швидкої допомоги», а також за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.