На Хрещатику поставили паркан - заради безпеки Януковича (фото)
16:49, 26 травня 2011Політика
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Презентує програму "розвитку"
Будівля Київської міської держадміністрації на вулиці Хрещатик, 36 - весь тротуар аж до проїжджої частини - захистили металевою огорожею. На територію співробітники міліції вранці пропускали тільки за перепустками. Про це повідомляє Ліга.
У прес-службі КМДА повідомили, що огорожа встановлена з метою забезпечення безпекии Президента України Віктора Януковича, який сьогодні відвідує столичну мерію.
"Огорожа встановлена в звязку з тим, що сьогодні Президент у нас презентуватиме Стратегію розвитку Києва до 2025 року. Її встановили сьогодні і приберуть, як тільки захід закінчиться", - запевнили в КМДА.
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