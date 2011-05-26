На Хрещатику поставили паркан - заради безпеки Януковича (фото)

Будівля Київської міської держадміністрації на вулиці Хрещатик, 36 - весь тротуар аж до проїжджої частини - захистили металевою огорожею. На територію співробітники міліції вранці пропускали тільки за перепустками. Про це повідомляє Ліга.

У прес-службі КМДА повідомили, що огорожа встановлена з метою забезпечення безпекии Президента України Віктора Януковича, який сьогодні відвідує столичну мерію.

"Огорожа встановлена в звязку з тим, що сьогодні Президент у нас презентуватиме Стратегію розвитку Києва до 2025 року. Її встановили сьогодні і приберуть, як тільки захід закінчиться", - запевнили в КМДА.