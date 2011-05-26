Німецький політолог: Тимошенко не варто боятися долі Ходорковського

Лідерові «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО не варто боятися долі Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО. Таку думку висловив журналу WEEKLY.UA Олександр РАР - німецький політолог, керівник центру «Росія-Євразія» Ради із зовнішньої політики Німеччини.

«Порушити кримінальну справу за ті чи інші дії, здійснені при владі, мабуть, можна проти кожного колишнього чиновника незалежно від його рангу. Тому розгляд щодо Ю.ТИМОШЕНКО слід розглядати, швидше, як намір прибрати з політичної арени найбільшу фігуру української опозиції. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО може стати своєрідним цапом відбувайлом у питанні переукладення газових контрактів. Керівники Росії й України можуть звалити на неї всю провину за підписані папери і після цього вийти до публіки з новими договорами, не втративши обличчя», - говорить політолог.

Ю.ТИМОШЕНКО у в`язниці набагато небезпечніша, вважає Дмитро ГУСЄВ, російський політтехнолог, керівник консалтингової компанії «Бакстер Груп». Сьогодні влада може боротися з Ю.ТИМОШЕНКО, рейтинг якої стабільно зростає, тільки неполітичними методами. Один з них - порушення кримінальної справи і постійні виклики до прокуратури. Мета - повністю усунути Юлію Володимирівну з політичної арени, знищити її як політичного лідера напередодні парламентських виборів. Адже раніше влада вже позбавила її економічної підтримки, переманивши на свою сторону всіх великих спонсорів БЮТ. Утім, екс-прем`єр як талановитий політик може повернути нинішню ситуацію на свою користь, видаючи себе за жертву політичних репресій, вважає політтехнолог.

Влада припустилася помилки, вважає український політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО. У разі арешту від лідера «Батьківщини», очевидно, вимагатимуть дати свідчення проти Володимира ПУТІНА. Такий козир необхідний владі, аби зробити всесильного російського прем`єра згідливішим у питанні зміни газових контрактів. Якщо Ю.ТИМОШЕНКО заарештують, керівництву прокуратури доведеться доводити справу до кінця, а інакше - йти у відставку. Але, як свідчить практика південноафриканських країн, коли політичний лідер сидить за гратами, його політична сила швидко набирає популярності і відтак запросто проходить до парламенту.