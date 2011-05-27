«Свобода» заявила про викрадення свого депутата

В Івано-Франківську невідомі схопили і повезли у невідомому напрямку голову Стрийської районної організації ВО "Свобода", депутата Стрийської районної ради від ВО "Свобода" Мар’яна Берездецького. Про це заявили у прес-службі політсили, повідомляє ТСН.

Як йдеться у повідомленні, невідомі схопили Берездецького на вулиці Тролейбусній при виході із супермаркету, без жодних пояснень повалили свободівця на землю, скрутили та затягнули у білий бус із номерними знаками АТ 15157 ІС.

Викрадачів було семеро, усі вони були у цивільному, кремезної статури. Берездецькому вони не пред’явили жодних повісток чи документів, уточнили у "Свободі".

В прес-службі наголосили, що це не перша спроба викрадення свободівців. За інформацією організації, 12 травня близько 19-00 у центрі Львова невідомі, які представилися працівниками міліції, вже намагалися затримати Мар'яна Берездецького. Перехожі буквально відбили свободівця у нападників.

Нагадаємо також, у ніч на 20 травня у Києві пограбували офіс міської організації ВО "Свобода", розташований на Богдана Хмельницького, 59-В. З офісу було викрадено тільки оргтехніку та партійну документацію, зокрема, посвідчення журналістів газети ВО "Свобода".