Луганська облрада надала російській мові статус регіональної
16:25, 27 травня 2011Політика
3855 0
На території області
Луганська обласна рада надала російській мові статус регіональної на території області.
Як повідомляє “5 канал”,депутати облради одностайно ухвалили рішення про "Реалізацію конституційних прав громадян на вільне використання російської мови і мов інших нацменшин".
За повідомленням, тепер держслужбовці можуть вести документацію і спілкуватися у роботі російською.
Як нагадує “5 канал”, 2006 року низка східних і південних регіонів України вже надавали статус регіональної російській мові, пізніше рішення були скасовані в судах за поданням прокурорів. Цього разу в документі використані інші юридичні формулювання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter