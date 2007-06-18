Для Мороза тема виборів - ще дискусійна

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що “тема про вибори 30 числа ще є дискусійною, оскільки ми пройшли тільки перший етап виходу з фракцій депутатів”. Про це він заявив у програмі «Подробности» телеканалу «Інтер».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, за словами О.МОРОЗА, «я можу тепер сказати, що більш як 150 депутатів залишили свої фракції. У цьому відношенні парламент чітко зробив те, що передбачено Конституцією і регламентом”. Щодо причин “всієї авантюри з виборами”, то, вважає О.МОРОЗ, вона дуже проста – “це просто повернутися до влади тим політикам, які сьогодні займають свої місця в опозиції, прикриваючись можливостями Президента, для того, щоб здійснювати владу так, як вона не підтверджена волею народу 26 березня".

“Хочу підкреслити: Верховна Рада V скликання припиняє роботу з обранням депутатів наступного скликання. Коли це буде – побачимо”, - сказав О.МОРОЗ. Водночас, зазначив він, формальною, юридичною підставою для припинення повноважень Верховної Ради є “видання відповідного указу, якщо, скажімо, Верховна Рада 30 днів не працює або у неї немає повноважної кількості народних депутатів”.

Але, переконаний О.МОРОЗ, “для того потрібні ще рішення Центральної виборчої комісії відносно того, що у неї немає ким заміщувати склад депутатів".