У ЦВК кипить робота

Центральна виборча комісія вже сьогодні здійснює комплекс заходів з організації дострокових виборів. Про це повідомила представник Президента України у ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК на брифінгу для преси.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.СТАВНІЙЧУК, незважаючи на те, що у ЦВК ще відбувається період становлення, комісія вже зараз здійснює комплекс заходів з організації дострокових виборів. Зокрема, наскільки відомо М.СТАВНІЙЧУК, зараз у комісії готуються проекти форм бюлетенів, постанов, роз’яснень тощо; окремі члени ЦВК перевіряють наявність виборчих скриньок.

М.СТАВНІЙЧУК також висловила сподівання, що кожен член комісії усвідомить свою особисту і колегіальну відповідальність за роботу комісії, і всі проблемні питання будуть вирішуватись у робочому порядку, як це завжди робилося в ЦВК.