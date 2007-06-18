Луценко оголосить хрестовий похід
Лідер НСО сам очолює штаб
Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО не збирається залучати іноземних політичних PR-ників до передвиборчої кампанії на дострокових парламентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Дніпропетровську.
«Нам вже пропонували свої послуги іміджмейкери з дальнього зарубіжжя та Росії, але отримали відмову», - зазначив Ю ЛУЦЕНКО.
За його словами, вартість послуг іноземних PR-ників в Україні завищена, і не завжди гарантований необхідний результат.
«Я сам поки що очолюю штаб «Народної самооборони», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.
Лідер «Народної самооборони» підкреслив, що його політична сила наразі перетворилася із «повстанців» на «конструктивістів».
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у нього наразі є кілька пропозицій для передвиборчої програми та роботи нового парламенту.
Насамперед, сказав він, слід оголосити «хрестовий похід» проти корупції та економічної злочинності, запровадити нову економічну політику в державі з акцентом на малий та середній бізнес, нові стандарти в освіті й охороні здоров’я та змінити виборче законодавство про місцеві вибори, повернувшись до мажоритарної системи формування місцевих рад від області до району.