Луценко оголосить хрестовий похід

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО не збирається залучати іноземних політичних PR-ників до передвиборчої кампанії на дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Дніпропетровську.

«Нам вже пропонували свої послуги іміджмейкери з дальнього зарубіжжя та Росії, але отримали відмову», - зазначив Ю ЛУЦЕНКО.

За його словами, вартість послуг іноземних PR-ників в Україні завищена, і не завжди гарантований необхідний результат.

«Я сам поки що очолюю штаб «Народної самооборони», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Лідер «Народної самооборони» підкреслив, що його політична сила наразі перетворилася із «повстанців» на «конструктивістів».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у нього наразі є кілька пропозицій для передвиборчої програми та роботи нового парламенту.

Насамперед, сказав він, слід оголосити «хрестовий похід» проти корупції та економічної злочинності, запровадити нову економічну політику в державі з акцентом на малий та середній бізнес, нові стандарти в освіті й охороні здоров’я та змінити виборче законодавство про місцеві вибори, повернувшись до мажоритарної системи формування місцевих рад від області до району.