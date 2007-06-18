Колесніков: Янукович був, є і буде

Один з лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ буде прем’єр-міністром і в наступному році.

Як повідомляє офіційний сайт Партії регіонів, таким чином Б.КОЛЕСНІКОВ прокоментував заяви, які розповсюджуються в ЗМІ стосовно можливості висунення його кандидатури на пост прем`єр-міністра в новому (після виборів) уряді.

«У нас є прем`єр-міністр. Це - Віктор ЯНУКОВИЧ. І я переконаний, Віктор ЯНУКОВИЧ буде прем`єр-міністром і в наступному році. Це найбільш рейтинговий і найбільш популярний політик в Україні. І в нашій партії, і в уряді альтернативи Віктору ЯНУКОВИЧУ немає», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.