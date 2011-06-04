Суд заборонив проводити акцію біля помістя Януковича

Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області щодо заборони проведення акції руху «Стоп цензурі!» біля резиденції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Межигір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, суддя оголосила рішення суду після більш як двогодинного перебування у нарадчій кімнаті.

Суд задовольнив позов сільради, у якому зазначалося, що «слід прийняти до уваги, що місцем проведення мітингу оголошено місце проживання Президента України, а не місце його роботи».

Зокрема, суд підтримав мотивацію позивача щодо того, що, беручи до уваги конституційні засади захисту прав людини на особисте життя, його недоторканність, відпочинок у позаробочий час, вказаним мітингом відбудеться порушення названих особистих прав людини.

Враховуючи вищевикладене, на думку позивача, існує реальна небезпека порушення громадського порядку, заподіяння шкоди здоров’ю як самих пікетувальників, так і населення, тобто існує реальна небезпека порушення прав і свобод людей.

Крім того, суд вирішив, що організація «Стоп цензурі!» запізно повідомила Новопетрівську сільраду про намір провести 6 червня свою акцію, а саме: заявка на проведення акції була подана 3 червня, але через те, що 4 та 5 червня є вихідними, на думку позивача, у сільради не було можливості підготувати проведення цієї акції.

Водночас відповідач – координатор акції Артем СОКОЛЕНКО під час виступу у суді зазначив, що позивач користується застарілим законодавством, зокрема, у позовній заяві наголошувалось на тому, що повідомлення про проведення акції протесту, направлене відповідачем, не відповідає вимогам указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 року «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій».

Відповідач може оскаржити рішення суду у встановлені законом терміни.