КС відкрив провадження щодо використання червоного прапора

Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження щодо використання червоного прапора для увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомляє сайт Конституційного суду України, згадане провадження у справі відкрите ухвалою колегії суддів, «ведеться підготовка справи до розгляду на засіданні суду.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня лідер Української народної партії, народний депутат Юрій КОСТЕНКО зареєстрував звернення до КС щодо закону про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги (№3298-VI).

У зверненні він стверджує, що «закон не лише суперечить багатьом статтям Конституції України, а й провокує сепаратистські настрої громадян, спрямований на розчленування України».

Закон «Про внесення змін до Закону України "Про увічненні Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги)» Верховна Рада ухвалила 21 квітня.

4 травня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.

6 травня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що АП передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабінет Міністрів і Міністерство юстиції. "Після того, як будуть одержані відповідні експертні висновки, закон буде подано на підпис Президентові України", - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Президент підписав закон 20 травня.