"Свобода" провела віче проти режиму "Януковича-Могильова-Табачніка"

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» спільно з національно-патріотичними силами сьогодні провело віче "Проти свавілля панівного режиму! За соціальну та національну справедливість! За свою Свободу!"

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», захід відбувся у парку Тараса Шевченка в Києві.

«Учасники акції протесту вимагали звільнити новітніх політв’язнів і припинити політичні репресії, які антиукраїнський режим розпочав проти патріотів після кривавопрапорної провокації влади 9 травня у Львові», – йдеться у повідомленні.

Після завершення віча, активісти рушили велелюдним маршем центральними вулицями столиці до Адміністрації Президента, куди передали ухвалену учасниками віча резолюцію, у якій, зокрема, міститься вимога засудити як провокацію закон про використання червоних прапорів, ухвалений Верховною Радою 21 квітня і підписаний Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Брутальне свавілля кримінального режиму ЯНУКОВИЧА-МОГИЛЬОВА-ТАБАЧНІКА, поліційний терор і провокації принципово не здатні зміцнити становище владної верхівки, а лише сприятимуть наростанню революційних настроїв, і в підсумку – пришвидшать падіння режиму. Проти народу наперед безсилі багнети і кийки, так само, як тюрми і СІЗО безсилі проти соціальної і національної революції», – йдеться також у резолюції.

Голова Київської міської організації ВО «Свобода» Андрій ІЛЛЄНКО під час виступу, зокрема, зазначив, що політичні репресії проти українських патріотів свідчать «лише про слабкість режиму ЯНУКОВИЧА, про те, що в них немає жодних аргументів, окрім аргументу сили, крім аргументу ув`язнення українців».

«Це антинародний, антинаціональний режим, який ненавидить і знищує Україну. Кожен українець, який потрапляє в каземати цього режиму – має стати героєм. Його ім`я повинно звучати всюди», – сказав А.ІЛЛЄНКО.

За його словами, події, що відбулися 9 травня у Львові, стали «початком української соціально-національної революції, яка покаже цілому світу велич України».

«Ми покажемо на увесь світ, що українці хочуть жити у вільній країні, а не у совдепівському московському болоті під червоними прапорами. Цього більше ніколи не буде!», – заявив голова Київської міськорганізації ВО «Свобода».