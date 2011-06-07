Янукович призначив нового голову Севастопольської МДА

Текст указу - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира ЯЦУБУ головою Севастопольської міської державної адміністрації, звільнивши його з посади постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим. Тексти відповідних указів від 7 червня оприлюднені на сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, 1 червня В.ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив Валерія САРАТОВА з посади голови Севастопольської міськдержадміністрації.

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