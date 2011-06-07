Янукович призначив нового голову Севастопольської МДА
09:11, 07 червня 2011Політика
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Текст указу - на сайті глави держави
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира ЯЦУБУ головою Севастопольської міської державної адміністрації, звільнивши його з посади постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим.
Тексти відповідних указів від 7 червня оприлюднені на сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня В.ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив Валерія САРАТОВА з посади голови Севастопольської міськдержадміністрації.
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