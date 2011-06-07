Кучма проситься у Пшонки до Франції

Колишній Президент України Леонід КУЧМА звернувся до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ із клопотанням про надання дозволу на виїзд до Франції з 14 по 16 червня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Л.КУЧМИ.

За їх даними, у Франції Л.КУЧМА має намір взяти участь у круглому столі щодо перспектив євроінтеграції України, який проводиться Центром політичних та закордонних справ.

У прес-службі також зазначили, що в запрошені Центру політичних та закордонних справ йдеться про те, що цей Центр за ініціативою Президента Франції Ніколя САРКОЗІ здійснює свою діяльність зі співробітництва з країнами, які у майбутньому можуть інтегруватися до Євросоюзу.

«У листі до Леоніда КУЧМИ президент Центру політичних та закордонних справ Фаб’єн БОССАР зазначив, що під час дискусії за круглим столом колишніх керівників цих країн важливо почути про цінний досвід співпраці України з європейськими інституціями за часів президентства Леоніда КУЧМИ у 1994-2005-му роках, а також ідеї другого Президента щодо перспектив євроінтеграції України», - відзначили у прес-службі Л.КУЧМИ.

За їх даними, у круглому столі також братимуть участь члени французького уряду, посли європейських країн і представники великого бізнесу.

Як повідомлялося, 12 травня 2011 року Л.КУЧМА направив клопотання до генерального прокурора України В.ПШОНКИ про скасування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд з місця постійного проживання і отримав відмову.

У клопотанні зазначалося, що запобіжний захід застосовано безпідставно та без врахування положень ч. 2 ст. 148 КПК України, оскільки Л.КУЧМА не тільки не намагається ухилитись від слідства та виконує всі вимоги ГПУ, а й навпаки, є найбільш зацікавленою особою у встановленні істини у справі.

Крім того, при застосуванні запобіжного заходу не враховано, що згідно Конституції, за Л.КУЧМОЮ зберігається і охороняється законом звання Президента України.

Як зазначено у клопотанні, обмеження щодо вільного пересування другого Президента України є значною перешкодою до здійснення ним активної громадської діяльності як в Україні, так і за її межами.